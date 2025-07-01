Елена Рыбакина и Элина Аванесян встретятся в матче Уимблдона

Елена Рыбакина из Казахстана и Элина Аванесян из Армении встретятся в матче первого круга Уимблдона во вторник, 1 июля. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Елена Рыбакина — Элина Аванесян в первом круге Уимблдона

Результаты Уимблдонского турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video». В Казахстане игру покажет канал Sport+.

Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Анной Блинковой или Марией Саккари.

Елена Рыбакина является 11-й ракеткой мира. Элина Аванесян располагается на 49-й строчке рейтинга WTA.