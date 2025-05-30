Елена Рыбакина и Елена Остапенко сыграют в третьем круге «Ролан Гаррос» 30 мая

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина и Елена Остапенко из Латвии сыграют в третьем круге «Ролан Гаррос» в пятницу, 30 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 15.30 по московскому времени.

Елена Рыбакина — Елена Остапенко: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Рыбакина — Остапенко можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

25-летняя Рыбакина — 11-я ракетка мира. Во втором круге Открытого чемпионата Франции уроженка Москвы обыграла американку Иву Йович — 6:3, 6:3.

27-летняя Остапенко занимает 21-е место в рейтинге WTA, в предыдущем матче на турнире латвийка выиграла у американки Кэролайн Доулхайд — 5:7, 6:3, 6:3.