Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой в полуфинале Уимблдона в четверг, 11 июля. Матч пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Ориентировочное время начала — 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке женского полуфинала. В России официальной трансляции теннисного тура нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Рыбакина — Крейчикова можно бесплатно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

25-летняя казахстанская теннисистка — четвертая ракетка мира. 28-летняя чешка — 32-й номер рейтинга WTA.

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