Приданкина с победы стартовала на «Ролан Гаррос» в парном разряде
Российская теннисистка Елена Приданкина и китаянка Тан Цяньхуэй вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде.
На старте соревнований дуэт обыграл чешских спортсменок Линду Носкову и Терезу Валентову — 6:3, 4:6, 6:1. Встреча длилась 2 часа 18 минут.
Следующими соперницами россиянки и китаянки станут Габриэла Дабровски из Канады и Луиза Стефани из Бразилии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
