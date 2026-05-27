Приданкина с победы стартовала на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Елена Приданкина и китаянка Тан Цяньхуэй вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде.

На старте соревнований дуэт обыграл чешских спортсменок Линду Носкову и Терезу Валентову — 6:3, 4:6, 6:1. Встреча длилась 2 часа 18 минут.

Следующими соперницами россиянки и китаянки станут Габриэла Дабровски из Канады и Луиза Стефани из Бразилии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Елена Приданкина/Тан Цяньхуэй (Россия/Китай) — Линда Носкова/Тереза Валентова (Чехия) — 6:3, 4:6, 6:1

