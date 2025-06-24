Россиянка Приданкина проиграла в первом круге квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Елена Приданкина проиграла австралийке Присцилле Хон в первом круге квалификации Уимблдона — 5:7, 6:3, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

На счету 19-летней Приданкиной 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Хон сделала 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге 27-летняя Хон сыграет с победительницей матча Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) — Леони Кунг (Швейцария).