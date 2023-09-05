Остапенко уступила Гауфф в четвертьфинале US Open, выиграв лишь два гейма

Американка Кори Гауфф победила Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинале US Open — 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час и 5 минут. На счету 19-летней американки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. У 26-летней латвийки 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В полуфинале US Open Кори Гауфф сыграет против победителя матча Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Каролина Мухова (Чехия, 10).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 6) — Елена Остапенко (Латвия, 20) — 6:0, 6:2