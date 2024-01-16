Остапенко вышла во второй круг Australian Open
Представительница Латвии Елена Остапенко обыграла австралийку Кимберли Биррелл в первом круге Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 40 минут.
Во втором круге турнира Остапенко сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 11) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 7:6 (7:5), 6:1
Кэти Бултер (Великобритания) — Юань Юэ (Китай) — 7:5, 7:6 (7:1)
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