Крейчикова одержала победу над Остапенко и пробилась в полуфинал Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале Уимблдона-2024 — 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крейчиковой пять эйсов, три двойные и три реализованных брейка из восьми.

В полуфинале Уимблдона Крейчикова сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:4, 7:6 (7:4)