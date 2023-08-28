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Сегодня, 18:58

Экс-вторая ракетка мира Пивоварова оценила шансы Медведева на US Open

Виктория Кравченко
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Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, как неудачная серия выступлений может повлиять на российского теннисиста Даниила Медедева на US Open.

«У Даниила должна быть сильная мотивация пройти три круга и за эти матчи набрать уверенности, почувствовать свою игру, которая не совсем складывалась последние турниры. Возможно, есть некоторые изменения в стиле игры Даниила, почему матчи на предыдущих турнирах складывались не в его пользу. Остается только болеть за Медведева и наблюдать за его стилем игры на кортах Flashing Meadows», — заявила Пивоварова «Газете.Ru».

Российские теннисисты сыграют в первом круге турнира «Большого шлема» 28 и 29 августа. Всего в мужской сетке соревнований семеро россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/28/21167108.shtml
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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