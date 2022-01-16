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Сегодня, 22:35

Экс-тренер Джоковича сравнил ситуацию Новака и российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович прокомментировал депортацию первой ракетки мира из Австралии.

— Как Джокович будет защищать свои титулы и очки, учитывая, что сейчас на всех турнирах «Большого шлема» необходима вакцинация, кроме «Ролан Гарроса»?

— Без обсуждений, просто разрушается его карьера. Возможно, их главная цель — убрать его с первого места. Представьте, что кто-то является номером один, а ему мешают участвовать в крупнейших соревнованиях по таким причинам и таким мошенническим способом, — сказал Обрадович «СЭ». — В истории спорта такое происходит не в первый раз. Вспомните, что они делали на Олимпийских играх со спортсменами из России. Соответственно они отвратительно занимаются своим делом. Убежден, что в один день все это обойдется им боком. Что касается Новака, то он обязательно наберет дополнительные очки для следующих трех турниров «Большого шлема», то есть Wimbledon, Rollan Garos и US Open. У Новака есть еще много шансов сохранить первое место.

Что делать спортсменам, которые не хотят прививаться, это же их право, но не хотят завершать карьеру? Подчиниться системе?

Я считаю, что важно уважать те рекомендации, которые дают Всемирная организация здравоохранения, наше Министерство здравоохранения и наше государство. Каждый должен уважительно относиться к тому, что сказала ВОЗ. Но в некоторых отдельных случаях, если человек не может сделать прививку, это должно оставаться его личным делом, и вовсе не должно означать, что он является антиваксером и против вакцинации. Нельзя разделять людей. Мы вместе сражаемся против коронавируса, чтобы искоренить его как можно быстрее и преодолеть эти проблемы.

В результате депортации Новака Джоковича из Австралии он пропустит Australian Open и потеряет 2000 очков рейтинга ATP. Даниил Медведев и Александр Зверев имеют шансы сместить его с лидерской позиции рейтинга.

Новак Джокович
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