Экс-тренер Джоковича сравнил ситуацию Новака и российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Экс-тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович прокомментировал депортацию первой ракетки мира из Австралии.

— Как Джокович будет защищать свои титулы и очки, учитывая, что сейчас на всех турнирах «Большого шлема» необходима вакцинация, кроме «Ролан Гарроса»?

— Без обсуждений, просто разрушается его карьера. Возможно, их главная цель — убрать его с первого места. Представьте, что кто-то является номером один, а ему мешают участвовать в крупнейших соревнованиях по таким причинам и таким мошенническим способом, — сказал Обрадович «СЭ». — В истории спорта такое происходит не в первый раз. Вспомните, что они делали на Олимпийских играх со спортсменами из России. Соответственно они отвратительно занимаются своим делом. Убежден, что в один день все это обойдется им боком. Что касается Новака, то он обязательно наберет дополнительные очки для следующих трех турниров «Большого шлема», то есть Wimbledon, Rollan Garos и US Open. У Новака есть еще много шансов сохранить первое место.

—Что делать спортсменам, которые не хотят прививаться, это же их право, но не хотят завершать карьеру? Подчиниться системе?

—Я считаю, что важно уважать те рекомендации, которые дают Всемирная организация здравоохранения, наше Министерство здравоохранения и наше государство. Каждый должен уважительно относиться к тому, что сказала ВОЗ. Но в некоторых отдельных случаях, если человек не может сделать прививку, это должно оставаться его личным делом, и вовсе не должно означать, что он является антиваксером и против вакцинации. Нельзя разделять людей. Мы вместе сражаемся против коронавируса, чтобы искоренить его как можно быстрее и преодолеть эти проблемы.

В результате депортации Новака Джоковича из Австралии он пропустит Australian Open и потеряет 2000 очков рейтинга ATP. Даниил Медведев и Александр Зверев имеют шансы сместить его с лидерской позиции рейтинга.