Экс-теннисистка Пивоварова: «Рублев талантливый игрок, но из-за психологии упускает возможности»

Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова считает, что Андрею Рублеву стоит играть спокойнее.

«Конечно, психология влияет на игру Рублева. Сейчас уже непозволительно так себя вести. Я понимаю, что такие яркие личности, как Андрей, не могут себя полностью контролировать, но очень хочу напомнить про ситуацию с Роджером Федерером.

Однажды он услышал, как соперник после матча сказал: «Дай Федереру поиграть два часа, и он отдаст все сам». Это распространяется и на Рублева. Он сам отдает все, что ему идет в руки. Андрей — талантливый игрок, но из-за своей психологии, к сожалению, упускает возможности.

Нужно становиться сильнее, увереннее, спокойнее. Думаю, команда Рублева знает, за счет чего он может прибавить», — цитирует Пивоварову «Газета.ru».

В первом круге Уимблдона Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаной. Игра пройдет 2 июля в 14.30 мск