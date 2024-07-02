Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:23

Экс-теннисистка Пивоварова: «Рублев талантливый игрок, но из-за психологии упускает возможности»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова считает, что Андрею Рублеву стоит играть спокойнее.

«Конечно, психология влияет на игру Рублева. Сейчас уже непозволительно так себя вести. Я понимаю, что такие яркие личности, как Андрей, не могут себя полностью контролировать, но очень хочу напомнить про ситуацию с Роджером Федерером.

Однажды он услышал, как соперник после матча сказал: «Дай Федереру поиграть два часа, и он отдаст все сам». Это распространяется и на Рублева. Он сам отдает все, что ему идет в руки. Андрей — талантливый игрок, но из-за своей психологии, к сожалению, упускает возможности.

Нужно становиться сильнее, увереннее, спокойнее. Думаю, команда Рублева знает, за счет чего он может прибавить», — цитирует Пивоварову «Газета.ru».

В первом круге Уимблдона Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаной. Игра пройдет 2 июля в 14.30 мск

Источник: Газета.ru
Теннис
Анастасия Пивоварова
Андрей Рублев
0
Читайте также
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о поражении Андреевой на Уимблдоне: «Мирра упустила нить игры»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости