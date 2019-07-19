Экс-первая ракетка мира Ферреро назвал самые яркие финалы турниров "Большого шлема"

Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро назвал три самых запоминающихся финала турниров "Большого шлема".

– На первое место я бы поставил финал Уимблдона-2008, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел швейцарца Роджера Федерера, – цитирует Tennis World USA Ферреро. – На втором месте идет финал Уимблдона-2019, в котором уже серб Новак Джокович оказался сильнее Федерера. А третьим назову финал Australian Open-2012, в котором Джокович переиграл Надаля.

Ферреро является победителем Roland Garros-2003, а также финалистом US Open того же года.