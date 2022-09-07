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7 сентября, 13:54

Кафельников о выходе Хачанова в полуфинал US Open: «Судя по результатам, Карен творит чудеса»

Кафельников прокомментировал выход Хачанова в полуфинал US Open
Карен Саркисян
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал US Open-2022.

В матче 1/4 финала 26-летний россиянин победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Судя по результатам, Карен творит чудеса, — приводит слова Кафельникова Sport24. — Мог ли я ожидать победы над Кирьосом? Мы все надеялись на это! Не могу сказать, за счет чего Хачанов победил, так как не смотрел матч. Не знаю нюансов встречи».

Также он поделился ожиданиями от встречи теннисиста с норвежцем Каспером Руудом в полуфинале турнира.

«Безусловно, шансы есть. Зависит от Карена, как он этим шансом воспользуется», — сказал Кафельников.

Игра Хачанова с Руудом состоится в четверг, 8 сентября.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-09-07-kafelnikov-sudya-po-rezultatam-karen-tvorit-chudesa
Теннис
US Open
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
Каспер Рууд
Ник Кирьос
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