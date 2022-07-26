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Сегодня, 10:30

Кафельников — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Нельзя занижать услуги России. Елена — москвичка»

Игорь Рабинер
,  
Рустам Имамов
Читать «СЭ» в
Евгений Кафельников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вице-президент Федерации тенниса России и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал успех Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2022.

«Она москвичка, выросла в этом городе, родители до сих пор в нем живут. Ни в коем случае нельзя занижать заслуги России. Они абсолютно эквивалентны тем заслугам, которые ей на более позднем этапе оказал Казахстан. Ситуация была проста до банальности. Президент Федерации тенниса Казахстана — один из богатейших людей страны, у которого состояние — несколько миллиардов евро. Чтобы вырастить игрока с нуля, нужен титанический труд. Никто не хочет этим заниматься. Проще ему прийти к Шамилю Анвяровичу...

Только Тарпищев знает, какие отношения у него были и есть с господином Утемуратовым. Сколько примеров было! Шведова, Щукин, Королев, Кукушкин, Путинцева, Бублик, Рыбакина. Все эти игроки выросли в России. Суть в том, что мы подготавливаем очень квалифицированные — меня все ругают за это слово, но я его еще раз повторю — продукты», — сказал Кафельников в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Отметим, что Рыбакина родилась в Москве, но четыре года назад сменила спортивное гражданство.

 
Елена Рыбакина, а&nbsp;также (справа налево) Булат Утемуратов, Софья Тартакова, Шамиль Тарпищев и&nbsp;Евгений Кафельников. История чемпионки Уимблдона Рыбакиной — зеркало российского тенниса

 

Евгений Кафельников
Елена Рыбакина
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