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Сегодня, 18:12

Экс-форвард сборной России по футболу Погребняк считает ранний вылет россиян с Australian Open случайностью

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал выступление российских теннисистов на Australian Open.

«На турнирах Большого шлема я пристально слежу за выступлениями российских теннисистов, а также за [Новаком] Джоковичем. Тяжело сказать, почему наша сильнейшая тройка рано вылетела... Это большой турнир, все показывают свой максимум — и даже больше. Такие сюрпризы получаются. Возможно, у кого-то из парней была недооценка соперника, у каждого индивидуальный случай. Есть яркий пример — Джокович с травмой прошел Алькараса. Вы понимаете, какая мощь у него?

Рублев, Хачанов и Медведев остаются конкурентоспособными на турнирах Большого шлема. Но если в целом, в Австралии отмечу Андрееву, она молодец. Также выделю Тьена, который обыграл Медведева», — сказал Погребняк Metaratings.ru.

На Australian Open российские теннисисты вылетели из мужской сетки в одиночном разряде на ранних стадиях. Андрей Рублев — в первом раунде от бразильца Жоао Фонсеки — 6:3, 6:7, 6:7. Даниил Медведев во втором круге проиграл американцу Лернеру Тьену — 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7. Карен Хачанов в третьем круге уступил американцу Алексу Михельсену — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.

В женской сетке дальше всех (до четвертьфинала) дошла Анастасия Павлюченкова, а Мирра Андреева вылетела в 1/8 финала. Обеих россиянок обыграла 1-я ракетка мира, белоруска Арина Соболенко.

Источник: Metaratings
Павел Погребняк
Теннис
Australian Open
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