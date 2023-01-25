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Екатерина Макарова назвала сильные стороны Азаренко и Рыбакиной перед их поединком в Австралии

Отдел спорта «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в своей колонке для «СЭ» разобрала предстоящий полуфинал женского турнира Открытого чемпионата Австралии, в котором Елена Рыбакина из Казахстана встретится с белорусской Викторией Азаренко.

— У Рыбакиной безумно крутая подача. Как первая, так и вторая, — отметила Макарова. — Она хорошо видит корт и в своей лучшей форме способна раз за разом попадать в пустое место. Здорово играет на паузах. В ее розыгрышах прослеживаются противоходы. Соперник в такие моменты буквально залипает и не понимает, куда она сыграет. Еще выделю хороший прием. Причем даже с первой подачи соперницы. Лена хорошо играет с лета, чисто, не боится выходить к сетке. Она спокойная, никогда не показывает своих эмоций. Этому можно у нее только поучиться.

У Азаренко сумасшедшая энергия. Лично я не могу переключить ее матч, если начинаю смотреть его по ТВ. Она завораживает своей работой ногой, подвижностью, желанием успеть за каждым мячом. Плюс Вика всегда славилась потрясающей пластикой. Атаку она строит через активные удары, готовит себе удобный мяч для атаки, постоянно меняет ритм. Может срезать, может поднять. Еще Азаренко — одна из лучших в туре по прессингу на приеме. На второй подаче она близко входит в корт и зачастую выигрывает на этом очки.

Так что предстоящий матч Рыбакиной и Азаренко — это максимально интересная дуэль. Первая очень круто подает, вторая очень круто принимает. Исход встречи будет зависеть от того, кто лучше справится со своей задачей. Лучше использует свой главный козырь. Уверенна, это матч станет украшением турнира.

Елена Рыбакина. Матч Рыбакина — Азаренко — украшение Australian Open. Колонка Екатерины Макаровой
Екатерина Макарова
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