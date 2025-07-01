Екатерина Александрова и Присцилла Хон сыграют в первом круге Уимблдона 1 июля

Российская теннисистка Екатерина Александрова и австралийка Присцилла Хон сыграют в первом круге Уимблдона во вторник, 1 июля. Матч пройдет на корте 17 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 13.00 по московскому времени.

Екатерина Александрова — Присцилла Хон: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Александрова — Хон можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

30-летняя Александрова — 17-я ракетка мира. 27-летняя Хон занимает 134-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Лондоне проходит с 30 июня по 12 июля. Действующий победитель в женском одиночном разряде — чешка Барбора Крейчикова.