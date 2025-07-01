Теннис
1 июля, 14:35

Александрова вышла во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге Уимблдонского турнира — 6:2, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 26 минут. Во втором сете Александрова отыгралась со счета 0:4.

Во втором круге россиянка встретится с Сюзан Ламенс из Нидерландов.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Присцилла Хон (Австралия) — 6:2, 7:5

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Екатерина Александрова
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
  • Иван Л.

    После победы Калинской)

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А вот это - прекрасно. Надеюсь, в следующий раз получше пообщаемся.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Пожалуйста. Обращайтесь если что)

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сударь, чувство юмора - всегда со мной. Поучать никого никогда не собирался. Вы сразу ощетинились. Спасибо за содержательный диалог.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" (с) Вы сударь, не глядя тенниса, сперва сказали очевидную глупость, а в ответ на безобидную шутку поучать вздумали. Охлонитесь и успокойтесь. И начинайте с себя. Ну хотя бы чувство юмора иметь попытайтесь.

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А вот хамить - последнее дело.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Так и не дёргайтесь неуязвимый вы наш)

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вас учить - только портить.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Об чём речь? Не учите и вас учить не будут)

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не язвите и неуязвимы будете.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Да, согласен, проиграть с 11ью матч-боллами это характер)

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Да вообще на полном расслабоне. Если б прям сильно хотела и поднапряглась, то счёт был бы гораздо попроще и ошибок поменьше. Другое дело, что может и наоборот бы. Это ж Катя)

    01.07.2025

  • hant64

    Мисс "одиннадцать матчболлов" смогла выиграть с первого же.:slight_smile: Ну а если без шуток, отыгралась во втором сете с 0:4 вроде бы как и не напрягаясь особо. Тот самый случай, когда можно сказать легко, на классе.

    01.07.2025

  • Андрей Гридасов

    Катя доказала убедительно, что она сильнее и игрой, и характером! Вот так и дальше!

    01.07.2025

  • Алехандрохорс

    Катя на волне! Ниже своего уровня не опускается. Молодчина. И в общем это 4-ая победа подряд от девчат. Когда-то этот праздник закончится, но как приятно.)

    01.07.2025

  • ДиректорКазино

    Катюша, с почином:slight_smile::thumbsup:

    01.07.2025

  • инок

    С хорошей победой поздравляю Катю. Так продолжать и дальше!

    01.07.2025

  • Демеч

    Выиграла четыре гейма подряд Катя и взяла первый сет.Во втором, видимо, расслабилась и четыре также уступила на старте.Но далее взяла себя в руки и снова выиграла подряд, уже пять,в итоге победив.С почином!

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Что мне лично нравится в этом сезоне у Екатерины - это характер. Удачи, Катя.

    01.07.2025

  • Николай Шибаев

    Вот она какая Катерина- провалила начало второго сета и с 0:4 стала отыгрываться!

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Типичная Катя) Всё успела! и размяться и поспать и проснуться и баранку чуть не съела.. ну поперхнулась бывает) Едем дальше. Побольше концентрации, а форма нормальная. Четверть вполне достижима, а дальше сама не пойдёт)

    01.07.2025

