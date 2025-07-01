Александрова вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге Уимблдонского турнира — 6:2, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 26 минут. Во втором сете Александрова отыгралась со счета 0:4.
Во втором круге россиянка встретится с Сюзан Ламенс из Нидерландов.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Присцилла Хон (Австралия) — 6:2, 7:5
