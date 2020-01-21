Екатерина Александрова: «Не поняла, что случилось во втором сете»

Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Швейцарии Жиль Тайхманн в первом круге Australian Open. Первая ракетка России была сильнее в трех сетах.

— Если честно, я сама не очень поняла, что случилось во втором сете, — приводит слова Екатерины Eurosport. — Все шло хорошо, однако в какой-то момент все перевернулось. Сразу начинаешь думать, что матч проигран, паникуешь и допускаешь абсолютно необязательные ошибки.

Кроме того, было ветрено, и это тоже не помогало мне с игрой. Рада, что в итоге всё закончилось моей победой. Что касается качества воздуха, он был вполне нормальным.