Александрова, Звонарева и Панова вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова и австралийка Майя Джойнт победили представительницу Словении Веронику Эрьявец и Петру Марчинко из Хорватии в первом круге Уимблдона в парном разряде — 6:2, 6:4.

Александрова и Джойнт обыграли соперниц за час. Во втором круге они встретятся с китаянкой Го Ханьюй и француженкой Кристиной Младенович.

Также во второй раунд парного турнира вышли россиянки Вера Звонарева и Александра Панова. Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд обыграла британок Маделейн Брукс и Амелию Раецки (6:4,6:2). Панова в паре с бельгийкой Магали Кемпен победила американку Иву Йович и польку Магду Линетт (6:7 (0:7), 6:1, 7:5).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Майя Джойнт (Россия/Австралия) — Вероника Эрьявец/Петра Марчинко (Словения/Хорватия) — 6:2, 6:4

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 7) — Маделейн Брукс/Амелия Раецки (Великобритания, WC) — 6:4, 6:2

Магали Кемпен/Александра Панова (Бельгия/Россия) — Ива Йович/Магда Линетт (США/Польша) — 6:7 (0:7), 6:1, 7:5