Александрова сыграет против Вондроушовой в третьем круге US Open 3 сентября в 04:00

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой в матче третьего круга турнира US Open в ночь на воскресенье, 3 сентября. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Александрова — Вондроушова.