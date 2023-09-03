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Екатерина Александрова — Маркета Вондроушова: прямая трансляция матча US Open (видео)

Александрова сыграет против Вондроушовой в третьем круге US Open 3 сентября в 04:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой в матче третьего круга турнира US Open в ночь на воскресенье, 3 сентября. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Александрова — Вондроушова.

Александрова в первых раундах обыграла Лейлу Фернандес (7-6, 5-7, 6-4) и Лесю Цуренко (6-1, 6-3). Вондроушова — действующая чемпионка Уимблдона. На Открытом чемпионате США она победила Хан На-Рэ (6-3, 6-0) и Мартину Тревизан (6-2, 6-2).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Екатерина Александрова
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