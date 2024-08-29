Александрова вышла в третий круг US Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла у американки Ивы Йович во втором круге US Open — 4:6, 6:4, 7:5.
Матч продолжался 3 часа 2 минуты. 29-летняя россиянка 9 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 13).
Следующей соперницей Александровой будет Арина Соболенко из Белоруссии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 29) — Ива Йович (США, WC) — 4:6, 6:4, 7:5
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