Александрова вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла у американки Ивы Йович во втором круге US Open — 4:6, 6:4, 7:5.

Матч продолжался 3 часа 2 минуты. 29-летняя россиянка 9 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

Следующей соперницей Александровой будет Арина Соболенко из Белоруссии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Ива Йович (США, WC) — 4:6, 6:4, 7:5