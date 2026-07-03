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3 июля, 17:44

Александрова проиграла Йович в третьем круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила американке Иве Йович в матче третьего круга Уимблдона — 3:6, 6:3, 4:6.

Игра продолжалась 2 часа 31 минуту.

Россиянка сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 18. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертом круге Йович сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в третьем круге победила испанку Джессику Бусас Манейро — 6:1, 6:3.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ива Йович (США, 16) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 6:3, 3:6, 6:4

Джессика Пегула (США, 4) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:1, 6:3

Наоми Осака (Япония, 14) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:1, 6:3

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Теннис
Уимблдон
Екатерина Александрова
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