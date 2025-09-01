Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Екатерина Александрова — Ига Свентек: трансляция матча US Open онлайн

Екатерина Александрова и Ига Свентек сыграют в 4-м круге US Open 1 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российская теннисистка Екатерина Александрова и полячка Ига Свентек встретятся в четвертом круге US Open в понедельник, 1 сентября. Матч пройдет на Национальном стадионе имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США). Начало игры — после 20.00 по московскому времени.

Екатерина Александрова — Ига Свентек: трансляция турнира US Open (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Александрова — Свентек можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Александрова — Свентек можно отслеживать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

30-летняя Александрова — 12-я ракетка мира. Екатерина на предыдущей стадии турнира обыграла немку Лауру Зигезмунд (6:0, 6:1).

24-летняя Свентек занимает 2-е место в мировом рейтинге. Ига в третьем круге выиграла у россиянки Анны Калинской (7:6, 6:4).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Екатерина Александрова
Ига Свентек
Читайте также
Итальянцы бегут из Серии А. Почему сборная может от этого выиграть
Макдэвид — первый, Кучеров — второй, Овечкин не попал в топ-50. Рейтинг лучших игроков НХЛ прямо сейчас
Дебют Клоппа ужасен, не спасает даже железная дисциплина, Германия уже не топ-сборная?! Что происходит с «Немецкой машиной»
Популярное видео
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Трамп в письме Лукашенко отметил победу Соболенко на US Open
Тони Надаль — о финале US Open: «Даже если бы Синнер показал свой максимум, сомневаюсь, что он бы смог соперничать с Алькарасом»
Соболенко отметила победу на US Open: облилась шампанским, сходила в клуб и перепутала Алькараса и Синнера на ток-шоу
Виландер — об Алькарасе: «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает»
Янчук считает, что сейчас российские теннисисты не готовы выигрывать турниры «Большого шлема»
Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Сюко Аояма/Ван Яфань: трансляция матча US Open онлайн

Хачанов — о выступлении на US Open: «Отдал все, но этого было мало»
Новости
RSS RSS
Все новости