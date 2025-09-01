Екатерина Александрова — Ига Свентек: трансляция матча US Open онлайн

Екатерина Александрова и Ига Свентек сыграют в 4-м круге US Open 1 сентября

Российская теннисистка Екатерина Александрова и полячка Ига Свентек встретятся в четвертом круге US Open в понедельник, 1 сентября. Матч пройдет на Национальном стадионе имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США). Начало игры — после 20.00 по московскому времени.

Екатерина Александрова — Ига Свентек: трансляция турнира US Open (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Александрова — Свентек можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Александрова — Свентек можно отслеживать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

30-летняя Александрова — 12-я ракетка мира. Екатерина на предыдущей стадии турнира обыграла немку Лауру Зигезмунд (6:0, 6:1).

24-летняя Свентек занимает 2-е место в мировом рейтинге. Ига в третьем круге выиграла у россиянки Анны Калинской (7:6, 6:4).