Александрова и Радукану встретятся в матче Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова встретится с Эммой Радукану из Великобритании в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 января. Игра пройдет на арене «Мельбурн Парк», начало — не ранее 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Александрова занимает в мировом рейтинге WTA 27-е место, Радукану — 60-е. На предыдущем Australian Open Екатерина выбыла в первом круге, а Эмма — во втором. Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Марией Лурдес Карле или Амандой Анисимовой.