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29 мая 2025, 12:15

Екатерина Александрова — Элизабетта Коччаретто: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова сыграет с Элизабеттой Коччаретто во втором круге «Ролан Гаррос» 29 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports

Россиянка Екатерина Александрова встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто во втором круге «Ролан Гаррос» в четверг, 29 мая. Матч пройдет на шестом корте теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 13.30 по московскому времени.

Екатерина Александрова — Элизабетта Коччаретто: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

30-летняя Александрова — 20-я ракетка мира. 24-летняя Коччаретто занимает 89-е место в рейтинге WTA.

В первом круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка победила Лючию Бронцетти в двух сетах — 6:3, 6:2. Итальянка стартовала в Париже с победы над Тейлор Таунсенд со счетом 6:3, 6:2.

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Теннис
Ролан Гаррос
Екатерина Александрова
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