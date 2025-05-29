Россиянка Екатерина Александрова встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто во втором круге «Ролан Гаррос» в четверг, 29 мая. Матч пройдет на шестом корте теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 13.30 по московскому времени.

Екатерина Александрова — Элизабетта Коччаретто : трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

30-летняя Александрова — 20-я ракетка мира. 24-летняя Коччаретто занимает 89-е место в рейтинге WTA.

В первом круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка победила Лючию Бронцетти в двух сетах — 6:3, 6:2. Итальянка стартовала в Париже с победы над Тейлор Таунсенд со счетом 6:3, 6:2.