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Сегодня, 02:00

Екатерина Александрова — Арина Соболенко: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Александрова и Соболенко сыграют в третьем круге US Open
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова и вторая ракетка мира Арина Соболенко сыграют в третьем круге US Open в ночь с пятницы на субботу, 31 августа. Начало — не ранее 04.00 по московскому времени.

Пути теннисисток пересекались пять раз, у Арины минимальное преимущество по личным встречам — 3-2.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Новак Джокович, Андрей Рублев, Екатерина Александрова. Матчи Рублева, Александровой и Джоковича. Онлайн-трансляция US Open

US Open
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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