«Его держат в плену». Мама Джоковича рассказала об условиях проживания сына в изоляции в Австралии

Дияна Джокович, мама первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказала, в каких условиях живет ее сын в изоляции в Австралии.

«Моего сына держат в плену. Место, где он находится, грязное, и там полно насекомых. Он не может спать. Там ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески», — приводит слова Дияны журналист Луиджи Гатто в Twitter.

Novak Djokovic's mother Dijana says she is desperate: «My son is being held captive. The place where he is staying is dirty, full of insects. He can't sleep. Food is terrible. This is not fair, not human.» — Luigi Gatto (@gigicat7_) January 6, 2022

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open и не смог пройти паспортный контроль. Теннисист пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации.

Власти страны аннулировали его визу. Серб подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Ему грозит депортация.