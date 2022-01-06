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«Его держат в плену». Мама Джоковича рассказала об условиях проживания сына в изоляции в Австралии

20:00
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Дияна Джокович, мама первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказала, в каких условиях живет ее сын в изоляции в Австралии.

«Моего сына держат в плену. Место, где он находится, грязное, и там полно насекомых. Он не может спать. Там ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески», — приводит слова Дияны журналист Луиджи Гатто в Twitter.

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open и не смог пройти паспортный контроль. Теннисист пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации.

Власти страны аннулировали его визу. Серб подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Ему грозит депортация.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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