Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
10-я ракетка мира Хольгер Руне в трех сетах обыграл американца Эдуардо Наву во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Следующим соперником датчанина станет француз Кентен Гали.
Также в третий раунд Открытого чемпионата Франции вышли американцы Фрэнсис Тиафо, который победил испанца Пабло Карреньо Бусту (6:4, 6:3, 6:1), и Себастьян Корда, выбивший с турнира соотечественника Дженсона Бруксби (6:1, 6:2, 7:6 (7:2)).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 10) — Эдуардо Нава (США, WC) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3
Фрэнсис Тиафо (США, 15) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:4, 6:3, 6:1
Себастьян Корда (США, 23) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 6:2, 7:6 (7:2)