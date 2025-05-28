Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

28 мая 2025, 23:59

Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Алина Савинова

10-я ракетка мира Хольгер Руне в трех сетах обыграл американца Эдуардо Наву во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Следующим соперником датчанина станет француз Кентен Гали.

Также в третий раунд Открытого чемпионата Франции вышли американцы Фрэнсис Тиафо, который победил испанца Пабло Карреньо Бусту (6:4, 6:3, 6:1), и Себастьян Корда, выбивший с турнира соотечественника Дженсона Бруксби (6:1, 6:2, 7:6 (7:2)).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 10) — Эдуардо Нава (США, WC) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 15) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:4, 6:3, 6:1

Себастьян Корда (США, 23) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 6:2, 7:6 (7:2)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Хольгер Руне
Читайте также
Третья сила. «Спартак» идет за золотом — это реально? Колонка Казакова
Месси забил 17-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром турнира
«Зенит» поставил гигантский ценник за Луиса Энрике, а Баринов может уехать в Грецию. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 июня
«Король Севера» метит на пост премьера Великобритании. 5 фактов об Энди Бернеме
ВСУ нанесли удар по Воронежу. Что известно
«Это огромный стимул». Нигматуллин вновь станет отцом, ждет ребенка от 23-летней супруги
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Познер о последних результатах Медведева: «Что-то не в порядке, но причины неизвестны»
Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP, Хачанов выпал из топ-20
«Были огромные проблемы с уровнем сахара». Зверев объяснил поражение в Галле неисправным датчиком глюкозы
Зверев уступил Фритцу в полуфинале турнира в Галле
Альтмайер — о победе над Медведевым в Галле: «Сейчас меня переполняют эмоции»
Медведев уступил сопернику не из топ-50 на третьем турнире подряд
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ролан Гаррос» 2025, мужчины, результаты 28 мая: Алькарас вышел в третий круг, Хачанов победил Офнера

Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости