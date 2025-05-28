Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мира Хольгер Руне в трех сетах обыграл американца Эдуардо Наву во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Следующим соперником датчанина станет француз Кентен Гали.

Также в третий раунд Открытого чемпионата Франции вышли американцы Фрэнсис Тиафо, который победил испанца Пабло Карреньо Бусту (6:4, 6:3, 6:1), и Себастьян Корда, выбивший с турнира соотечественника Дженсона Бруксби (6:1, 6:2, 7:6 (7:2)).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 10) — Эдуардо Нава (США, WC) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 15) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:4, 6:3, 6:1

Себастьян Корда (США, 23) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 6:2, 7:6 (7:2)