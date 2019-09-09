Эдуард Вартатян: «Фергюсон до сих пор не дрался с Хабибом. Как такое возможно?»

Известный российский боец MMA Эдуард Вартатян считает, что следующим соперником Хабиба Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон.

— Победа над Тони сделает Хабиба неоспоримым чемпионом, — цитируют «Известия» Вартатяна. — Судите сами: у Фергюсона ни одного поражения в UFC. Такая впечатляющая победная серия, и он до сих пор не дрался с Хабибом. Как такое возможно? Ни в одном весе такого нет. Две главные отличительные черты американца, по сравнению с другими соперниками Хабиба, — нестандартность и выносливость. Он не боится оказаться внизу, а, наоборот, ждет этого момента. Понятно, что Хабиб будет доминировать в партере, но вопрос в уроне. За счет нестандартной техники борьбы у американца может появиться шанс.

Дана Уайт: «Фергюсон станет следующим соперником Хабиба, если согласится на бой»