Эдди Хирн раскритиковал девушку, показавшую после боксерского боя свою грудь: «Я просто в ярости»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн возмущен поступком модели Даниэллы Хемсли, которая после победы над Александрой Даниэлкой показала на камеру грудь.

«Это ужасно. Я просто в ярости. Мы очень много трудимся, чтобы женщин в боксе уважали за их навыки и работу над собой. Поэтому подобных случаев быть не должно, это не бокс. Такие мероприятия дают хорошие просмотры, но подобное поведение нивелирует вклад всех, кто добросовестно относится к своему делу. С другой стороны, это говорит о ценностях современного общества, а не бокса. Мне это? не нравится», — сказал Хирн в интервью Boxing Social.

Хемсли победила Даниэлку решением судей 15 июля в рамках боксерского вечера Kingpyn High Stakes.

Девушка оголила грудь после победы в боксерском поединке. Она объяснила это желанием самовыразиться