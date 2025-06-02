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Макинрой — о Бублике: «Когда играешь с ним, черт знает, что вообще может произойти»

Алина Савинова

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился ожиданиями от матча между британцем Джеком Дрейпером и представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Бублик на самом деле суперталантлив. Он опасен. Я подозреваю, что Дрейпера хорошо подготовили к тому, чего ожидать. Я имею в виду, что, когда ты играешь с Бубликом, черт знает, что вообще может произойти, так что это делает матч интересным, но, думаю, Джек выиграет довольно уверенно», — сказал Макинрой в интервью TNT Sports.

Матч между Бубликом и Дрейпером состоится в понедельник, 2 июня, и начнется не ранее 16.55 по московскому времени.

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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Бублик
Джон Макинрой
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