Макинрой — о Бублике: «Когда играешь с ним, черт знает, что вообще может произойти»

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился ожиданиями от матча между британцем Джеком Дрейпером и представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Бублик на самом деле суперталантлив. Он опасен. Я подозреваю, что Дрейпера хорошо подготовили к тому, чего ожидать. Я имею в виду, что, когда ты играешь с Бубликом, черт знает, что вообще может произойти, так что это делает матч интересным, но, думаю, Джек выиграет довольно уверенно», — сказал Макинрой в интервью TNT Sports.

Матч между Бубликом и Дрейпером состоится в понедельник, 2 июня, и начнется не ранее 16.55 по московскому времени.