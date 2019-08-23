Джон Макинрой: «На US Open поставил бы на Серену Уильямс»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой считает, что Серена Уильямс будет фавориткой US Open. По его мнению, американские теннисистки могут удивить на родных кортах.

— У девушек нет явного фаворита на US Open, — цитирует Marca Макинроя. — Однако я бы поставил на Серену, поскольку она очень сильно хочет снова победить. В ее случае все будет зависеть от физического состояния, от того, как отреагирует тело. У нее были проблемы в этом отношении. Также многое могут показать другие американские теннисистки, например, Мэдисон Кис и Слоан Стивенс.