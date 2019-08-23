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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Джон Макинрой: «На US Open поставил бы на Серену Уильямс»

13:32
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой считает, что Серена Уильямс будет фавориткой US Open. По его мнению, американские теннисистки могут удивить на родных кортах.

— У девушек нет явного фаворита на US Open, — цитирует Marca Макинроя. — Однако я бы поставил на Серену, поскольку она очень сильно хочет снова победить. В ее случае все будет зависеть от физического состояния, от того, как отреагирует тело. У нее были проблемы в этом отношении. Также многое могут показать другие американские теннисистки, например, Мэдисон Кис и Слоан Стивенс.

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