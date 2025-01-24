Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open против Зверева
Сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open против немца Александра Зверева.
37-летний серб отказался продолжать встречу после проигранного первого сета со счетом 6:7 (5:7). Во время четвертьфинала против Карлоса Алькараса Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с левым бедром.
Зверев вышел в финал Australian Open, где встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 7) — 7:6 (7:5) отказ 2-го игрока
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