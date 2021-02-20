Джокович заявил, что заставит Медведева и других молодых теннисистов попотеть

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на слова грека Стефаноса Циципаса о том, что победа Даниила Медведева в финале Australian Open пойдет на пользу теннису.

«Давление всегда есть, это часть нашей работы. Ходит много разговоров о том, что новое поколение сместит нашу троицу (Джокович, Надаль, Федерер), но в реальности этого не происходит, — приводит слова 33-летнего серба AS. — Со всем уважением к этим парням (Медведев, Циципас, Зверев), им еще много над чем работать. Я не собираюсь просто стоять в стороне, заставлю их шевелиться».

В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева (3:0). В финале первая ракетка мира сыграет с другим представителем России, Даниилом Медведевым. Игра пройдет 21 февраля и начнется в 11:30 (мск).