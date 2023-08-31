Джокович — о Свентек: «Она настоящий борец, мне очень нравится ее чемпионский дух»

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился мнением о первой ракетке мира Иге Свентек. Он назвал качества теннисистки, которые его больше всего восхищают.

«Ига доминировала в женском туре последние пару лет, она многократная победительница турниров «Большого шлема». Знаете, мне нравится ее преданность, самоотверженность. Возможно, она слишком скромна, чтобы признать то, что у нее огромный боевой дух. Она настоящий борец, выходит на корт и не дает ни одного гейма. У нее, пожалуй, больше всего «баранок» в женском теннисе за последние несколько лет. Это говорит о том, насколько серьезно и профессионально она относится к каждому очку в игре. Так что это достойно восхищения. Мне очень нравится такой чемпионский дух и образ мышления», — заявил Джокович.

Во втором круге US Open Свентек одержала победу над Дарьей Сэвилл из Австралии. Ее следующей соперницей станет Кая Юван из Словении.

На счету 22-летней польской теннисистки 4 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022) и 15 побед в турнирах WTA в одиночном разряде.