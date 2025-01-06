Джокович заявил, что у него осталась моральная травма после депортации из Австралии в 2022-м

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что все еще испытывает психологические последствия депортации из Австралии.

В январе 2022 года спортсмен получил отказ во въезде в страну для участия в Australian Open из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. Сторона Джоковича опротестовала решение пограничной службы, однако затем власти Австралии снова постановили депортировать теннисиста.

«Последние пару раз, когда я прилетал в Австралию, перед паспортным контролем и таможней, у меня была небольшая травма трехлетней давности. И некоторые ее следы остаются до того момента, когда я прохожу паспортный контроль. Человек, который проверяет мой паспорт, он меня заберет, снова задержит или отпустит? Должен признаться, у меня до сих пор есть такое чувство», — цитирует Джоковича Daily Mail.

37-летний серб является 10-кратным чемпионом Открытого чемпионата Австралии. Всего за карьеру он завоевал 24 титула на турнирах «Большого шлема» и является рекордсменом по этому показателю наряду с Маргарет Корт.

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».