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Джокович: «Я приехал на Уимблдон не только для того, чтобы сыграть несколько раундов»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда примет окончательное решение по поводу своего возможного участия в Уимблдоне. Вторая ракетка мира 24 июня прибыл в Лондон, где пройдет турнир.

«Я очень доволен тем, как идут дела. Я еще не выкладываюсь на 100 процентов, но надеюсь, смогу сделать это в ближайшие несколько дней. Реабилитация идет в правильном направлении. Я приму решение, исходя из того, как пойдут дела в ближайшие четыре или пять дней. Сыграю ли я только в том случае, если буду уверен в своей победе? Конечно, я приехал сюда не только для того, чтобы сыграть несколько раундов. Но я пока не собираюсь уходить из тенниса, так что это будет не последний мой Уимблдон. Я приму решение до жеребьевки, чтобы быть честным по отношению к другим игрокам. Конечно, все непредсказуемо. Я не знаю, что может случиться, когда турнир начнется», — приводит Daily Express слова Джоковича.

В начале июня 37-летний серб успешно перенес операцию на колене. Джокович получил травму мениска в четвертом круге «Ролан Гаррос», где играл против аргентинца Франсиско Черундоло. В этой встрече он одержал победу в пяти сетах, но позже снялся с четвертьфинала турнира.

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Турнир был перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

Теннис
Новак Джокович
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