Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Australian Open.

«Я смотрел четвертьфинал Надаль — Циципас с середины второго сета. Рафа прекрасно играл, но у Циципаса получилось каким-то чудом остаться в матче. Грек классно сыграл тай-брейк, выиграл. Это, наверное, лучший матч турнира. Мне будет интересно посмотреть на его матч против Медведева. У Дани хорошая серия, он выиграл турнир и в зале, и здесь идет очень сильно. Нужно подготовить попкорн и наслаждаться красивой игрой. Есть ли предпочтения, с кем играть в финале? Нет, мне все равно», — сказал Джокович в эфире телеканала Eurosport.

Джокович в полуфинале Australian Open обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом (6:3, 6:4, 6:2). В финале турнира серб встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).