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Джокович заявил, что его отравили во время задержания на AO-2022

Камила Абдурахманова
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что во время задержания на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году его накормили пищей, из-за которой он отравился.

«Когда вернулся домой, у меня начались проблемы со здоровьем. Понял, что в том отеле в Мельбурне меня кормили какой-то едой, которая меня отравила.

Сделал несколько открытий, когда вернулся в Сербию. Никогда никому не говорил об этом публично, но открыл для себя, что у меня был очень высокий уровень тяжелого металла. У меня был свинец, очень высокий уровень свинца и ртути», — приводит слова Джоковича GQ.

Джокович добавил, что это было похоже на грипп. Но когда прошло несколько дней после этого простого гриппа, он сильно слег, что дома его лечила бригада скорой помощи. Так было несколько раз, а потом ему пришлось делать токсикологические анализы.

Новак Джокович. Джокович заявил, что у него осталась моральная травма после депортации из Австралии в 2022-м

В начале января 2022 года Новак Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open. Однако власти Австралии задержали его из-за проблем с документами о медотводе от обязательной вакцинации, аннулировали визу и отправили на карантин. 10 января суд Мельбурна удовлетворил апелляцию спортсмена и постановил освободить его, а также вернуть документы. Но позже министр по делам иммиграции Алекс Хоук вновь аннулировал визу серба. Федеральный суд Австралии отклонил очередную апелляцию на аннулирование визы Джоковича 16 января и постановил, чтобы он покинул страну. На следующий день, 17 января, теннисист вернулся в Сербию.

37-летний серб является 10-кратным чемпионом Открытого чемпионата Австралии. Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Источник: GQ Sports
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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