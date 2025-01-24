Джокович заявил, что Australian Open-2025 может стать последним в его карьере

Трехкратный обладатель карьерного Большого шлема Новак Джокович допустил, что может больше не сыграть на Australian Open.

24 января 37-летний серб не смог доиграть полуфинальный матч первого в сезоне турнира Большого шлема против немца Александра Зверева из-за травмы и снялся после первого сета.

«Может ли это быть моим последним Australian Open? Возможно, мне нужно будет посмотреть, как пойдет сезон. Я хочу продолжить», — цитирует спортсмена Record.

Джокович — 10-кратный победитель Australian Open, он занимает 7-е место в рейтинге АТР. Он также является олимпийским чемпионом в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Сербии.