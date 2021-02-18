Джокович за 45 минут выиграл второй сет у Карацева в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл второй сет у россиянина Аслана Карацева в полуфинале Australian Open — 6:4. Для этого первой ракетке мира понадобилось 45 минут.

Счет по партиям стал 2-0 в пользу Джоковича. Во втором сете соперник Карацева взял два брейк-поинта, на что россиянин смог ответить лишь одним. В заключительном гейме Карацев имел два брейк-поинта, чтобы сделать счет 5:5, однако не сумел их реализовать.

Второй финалист турнира определиться во встрече Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция). Матч пройдет в пятницу, 19 февраля. Начало — в 11.30 (мск).

Аслан Карацев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open