Джокович вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке

Серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом Баэной (6:4, 6:1, 6:4) в матче первого круга турнира в Нью-Йорке (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 54 минуты.

В следующей стадии турнира 32-летний Джокович сыграет с победителем пары Сэм Керри (США) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 6:1, 6:4