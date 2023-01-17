Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:45

Джокович вышел во второй круг Australian Open, обыграв Карбальес-Баэну

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну в первом круге Australian Open — 6:3, 6:4, 6:0.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 3 минуты. Джокович сделал 9 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Карбальес-Баэны 4 эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

В следующем круге Джокович сыграет против победителя матча Энцо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 6:4, 6:0

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
0
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Селиваненко: «Карацев боролся достойно. Подвело большое количество двойных ошибок»
Селиваненко: «У Павлюченковой есть все возможности быстро вернуться на свой уровень»
Свищев рассказал, повлияет ли на спортсменов решение организаторов AO запретить российский флаг
Берреттини — о пятичасовом матче с Марреем: «Не знаю, как он себя чувствует, но я устал»
Жара не помешала Рублеву обыграть чемпиона US Open. А Касаткиной не повезло
Маррей — о победе над Берреттини: «В конце некоторые партии были действительно хороши»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко: «Карацев боролся достойно. Подвело большое количество двойных ошибок»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости