Джокович вышел в третий круг US Open

Серб Новак Джокович одержал победу во втором круге турнира US Open. В четырех сетах он переиграл британца Кайла Эдмунда.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:2

Алехандро Давидович (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша, 24) — 6:4, 1:6, 6:2, 6:2

Адриан Маннарино (Франция, 32) — Джек Сок (США) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, 6:4

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Кристиан Гарин (Чили, 13) — 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5