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Сегодня, 18:38

Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович обыграл британца Джейкоба Фернли во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 5:7, 7:5. Встреча длилась 3 часа 2 минуты.

В третьем круге Джокович сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Алексей Попырин (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4, 5:7, 7:5

Уимблдон
Новак Джокович
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