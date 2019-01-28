Джокович вышел в лидеры чемпионской гонки АТР, Медведев - десятый

После победы на Australian Open на первое место в чемпионской гонке ATP поднялся сербский теннисист Новак Джокович. В предыдущей версии он был на 19-м месте.
Вторым идет финалист турнира Рафаэль Надаль. На третьем месте грек Стефанос Циципас. Лучший среди россиян Даниил Медведев на 10-м месте вместе с чехом Томашем Бердыхом.
Чемпионская гонка АТР
Версия от 28 января
1. Новак Джокович (Сербия) – 2090 очков
2. Рафаэль Надаль (Испания) – 1200
3. Стефанос Циципас (Греция) – 765
4. Люка Пуй (Франция) – 720
5. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 610
5. Кеи Нисикори (Япония) – 610
7. Милош Раонич (Канада) – 405
8. Алекс де Минаур (Австралия) – 385
9. Франсис Тиафо (Франция) – 360
10. Томаш Бердых (Чехия) – 330
10. Даниил Медведев (Россия) – 330
63. Карен Хачанов (Россия) – 90
75. Евгений Донской (Россия) – 85
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