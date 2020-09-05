Джокович вышел в четвертый круг US Open
Серю Новак Джокович переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге US Open. Также в следующую стадию вышли испанец Пабло Карреньо Буста, немец Александр Зверев, канадец Денис Шаповалов и австралиец Джордан Томпсон.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:3, 6:2
Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:3, 6:1
Александр Зверев (Германия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:2
Денис Шаповалов (Канада, 12) — Тэйлор Фритц (США, 19) — 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
Джордан Томпсон (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:5, 6:4, 6:1
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