Джокович вышел в четвертый круг US Open

Серю Новак Джокович переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге US Open. Также в следующую стадию вышли испанец Пабло Карреньо Буста, немец Александр Зверев, канадец Денис Шаповалов и австралиец Джордан Томпсон.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:3, 6:2

Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:3, 6:1

Александр Зверев (Германия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:2

Денис Шаповалов (Канада, 12) — Тэйлор Фритц (США, 19) — 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:5, 6:4, 6:1