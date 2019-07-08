Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга он обыграл француза Уго Умбера - 6:3, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу будет бельгиец Давид Гоффен.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) - Уго Умбер (Франция) - 6:3, 6:2, 6:3