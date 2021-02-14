Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Милоша Раонича в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису и вышел в следующий круг.

Матч серба и канадца длился почти 3 часа. Джоковичу не помешала травма, о которой 33-летний теннисист говорил после игры предыдущего круга.

В четвертьфинале Australian Open действующий победитель турнира встретится с немцем Александром Зверевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Милош Раонич (Канада, 14) — 7:6, 4:6, 6:1, 6:4