Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open
16:31
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Милоша Раонича в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису и вышел в следующий круг.
Матч серба и канадца длился почти 3 часа. Джоковичу не помешала травма, о которой 33-летний теннисист говорил после игры предыдущего круга.
В четвертьфинале Australian Open действующий победитель турнира встретится с немцем Александром Зверевым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Милош Раонич (Канада, 14) — 7:6, 4:6, 6:1, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю