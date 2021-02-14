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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open

16:31
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Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Милоша Раонича в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису и вышел в следующий круг.

Матч серба и канадца длился почти 3 часа. Джоковичу не помешала травма, о которой 33-летний теннисист говорил после игры предыдущего круга.

В четвертьфинале Australian Open действующий победитель турнира встретится с немцем Александром Зверевым.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Милош Раонич (Канада, 14) — 7:6, 4:6, 6:1, 6:4

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